Adam Daghim: un possibile obiettivo futuro per l’attacco della Lazio?

Adam Daghim: il giovane attaccante danese del Red Bull Salisburgo piace alla Lazio per gennaio, ma c’è il pericolo Atalanta

Nel contesto di un mercato bloccato e delle difficoltà offensive mostrate nelle prime uscite, la Lazio, e in particolare Maurizio Sarri, devono fare di necessità virtù, riorganizzando l’attacco con le risorse interne. Tuttavia, lo sguardo della dirigenza e dello staff tecnico non si limita solo al presente. Come rivelato da Il Messaggero, tra i nomi che potrebbero tornare d’attualità in futuro c’è quello di Adam Daghim, un promettente attaccante danese di 19 anni, attualmente in forza al Salisburgo.

Il riferimento a Daghim emerge in un contesto in cui Sarri, prima del blocco del mercato, aveva già annotato sul taccuino gioielli come Fabbian e Karetsas, a dimostrazione di un interesse per profili giovani e di prospettiva. Sebbene la situazione attuale non permetta investimenti, la menzione di Daghim suggerisce che il suo nome rimane nel radar della Lazio per una possibile operazione futura, magari a gennaio, se le condizioni finanziarie lo permetteranno.

La potenziale concorrenza per il giovane danese, però, è già agguerrita. Il Messaggero segnala che l’Atalanta di D’Amico, un direttore sportivo noto per la sua capacità di scovare talenti, potrebbe muoversi prima per assicurarsi Daghim. Questa possibile “scommessa” sull’esplosione di giovani talenti si allinea con alcune filosofie che Sarri ha manifestato, come il suo interesse per la crescita di giocatori come Dele-Bashiru, su cui lo stesso D’Amico scommette. Dunque, se le necessità tattiche e le condizioni di mercato dovessero convergere, Daghim potrebbe diventare un nome caldo per l’attacco biancoceleste nei prossimi mesi.