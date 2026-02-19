Accomando: «Il percorso in Coppa Italia è già un capolavoro per la Lazio!» – VIDEO

Orazio Accomando, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva! Tra i temi affrontati anche l’attualità biancoceleste: le parole

L’attualità in casa Lazio è sempre un tema alquanto interessante che fa discutere addetti a lavori e non. A dire la sua, stavolta, è stato il noto giornalista Orazio Accomando, il quale ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di CalcioNews24! Vi riportiamo le dichiarazioni:

Passando ai temi di casa Lazio, considerate le difficoltà nelle quali sta lavorando credi che l’eventuale vittoria della Coppa Italia possa essere considerato un miracolo di Sarri?

«Miracolo no perché il miracolo lo vedo più su una competizione lunga. Il percorso in Coppa Italia è già un capolavoro per quelle che sono le condizioni della Lazio, è vero, però alla fine sono 4 partite, 5 considerando andata e ritorno della semifinale. Quindi miracolo non mi sento di dirlo ma sicuramente la Lazio ha capito che quella è la strada per andare in Europa e proverà a raggiungerlo».

