Abbonamenti Lazio, i tifosi capitolini non deludono. Si viaggia verso quota 30mila: il traguardo è a un passo

Abbonamenti Lazio, numeri da capogiro quelli dei tifosi biancocelesti e della loro risposta alla campagna del Club: le ultime

La corsa agli abbonamenti della Lazio entra nella sua fase decisiva. A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale, fissata per le 23:59 del 20 agosto, il club biancoceleste ha già toccato quota 27.600 tessere sottoscritte, superando il dato della stagione 2009-2010 e avvicinandosi pericolosamente al podio dell’era Lotito. L’obiettivo è chiaro: sfondare il muro delle 30mila tessere, traguardo che, negli ultimi 21 anni, è stato raggiunto solo in tre occasioni.

Il record recente risale alla stagione 2023-2024 con 30.333 abbonamenti, mentre il secondo miglior risultato è il 29.036 della scorsa annata, seguito dai 28.731 del 2004-2005. Numeri che certificano un trend in crescita, alimentato dalla passione di una tifoseria che, nonostante le difficoltà estive e il mercato finora poco movimentato, continua a garantire un sostegno massiccio alla squadra di Maurizio Sarri.

Le critiche alla dirigenza e le polemiche legate alle strategie societarie non hanno raffreddato l’entusiasmo dei sostenitori. Anzi, la prospettiva di un derby contro la Roma già alla quarta giornata di campionato sta fungendo da potente catalizzatore, spingendo molti a confermare la propria presenza allo Stadio Olimpico per tutta la stagione.

La campagna abbonamenti, come sottolineato dal club, non verrà riaperta a settembre durante la sosta, una scelta che aumenta il senso di urgenza per chi vuole assicurarsi un posto sugli spalti. Per Sarri e la squadra, ogni tessera in più rappresenta non solo un dato statistico, ma una spinta emotiva importante, soprattutto in una stagione in cui l’impegno sarà concentrato su Serie A e Coppa Italia.

L’attuale ritmo di sottoscrizioni lascia ben sperare: con dieci giorni ancora a disposizione e la spinta delle ultime ore di vendita, la possibilità di tagliare il traguardo delle 30mila tessere è concreta. Sarebbe un segnale forte per l’ambiente, confermando la Lazio tra le società con il maggior seguito in Serie A e regalando a Sarri una cornice di pubblico degna delle grandi ambizioni.

L’ultimo sprint è iniziato: la sfida non è solo sul campo, ma anche sugli spalti. E i tifosi biancocelesti sembrano pronti a vincerla ancora una volta.