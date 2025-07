Abbonamenti Lazio: il blocco del mercato non ferma l’entusiasmo dei tifosi

Lazio, prosegue con numeri da record la campagna abbonamenti dei biancocelesti: nonostante il blocco del mercato l’entusiasmo non manca

Nonostante il blocco sul mercato in entrata, l’amore dei tifosi per la Lazio non accenna a diminuire. I dati sugli abbonamenti per la prossima stagione sono una chiara dimostrazione di un entusiasmo crescente. Come riporta Il Messaggero, la Curva Nord e i Distinti sono già esauriti, a testimonianza di una base di tifosi estremamente fedele e appassionata.

A oggi, il parziale delle tessere sottoscritte ha raggiunto quota 26.300, un numero significativo che evidenzia la forte connessione tra il club e la sua gente. Ciò che rende questo dato ancora più rilevante è che, a poco meno di un mese dall’inizio del campionato, è stato già superato il numero totale di abbonamenti della stagione 2022/23. Quell’annata, la seconda sotto la guida di Maurizio Sarri, si concluse con 26.193 abbonamenti, un dato già considerato tra i più alti e soddisfacenti dell’intera era Lotito.

Superare quel traguardo con così largo anticipo è un segnale potente di fiducia e attaccamento, nonostante le difficoltà sul fronte del mercato e l’impossibilità di rinforzare la rosa con nuovi innesti. I tifosi biancocelesti dimostrano di credere nel progetto tecnico e nella squadra, riempiendo lo Stadio Olimpico e garantendo un supporto fondamentale in vista della prossima stagione. Questo entusiasmo è un elemento cruciale per la Lazio, offrendo un’iniezione di fiducia e calore che va oltre le dinamiche di mercato.