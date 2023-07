Abbate: «Ricci preme per andare alla Lazio ma con il Torino non c’è l’accordo ancora»

Abbate, il giornalista fa il suo consueto punto sul calciomercato della Lazio rilasciando delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Abbate rilascia alcune dichiarazioni sul calciomercato della Lazio soffermandosi su Ricci e Immobile

PAROLE – Ricci spinge, ma non c’è accordo col Toro. Giornata chiave per Zielinski. Berardi? Immobile…Mercoledì Picchioni è stato richiamato a Roma, per continuare a lavorare a Formello. Lotito ha anticipato i tempi ed è riuscito a liberarsi per venire oggi. Sta parlando con Sarri parlerà con Immobile. La Lazio ha stanziato un budget di 60-65 milioni su questo mercato. Castellanos sta prendendo il visto e per lui sono stati spesi 15 milioni. Ora si tratta di far rientrare i nomi fatti da Sarri nella rimanenza di questa somma. Lotito ci tiene a mantenere in equilibrio il bilancio e una parte dei soldi verrà usata per quello. Sarri non è in procinto di dimettersi. E’ inutile aumentare la pressione in questo momento. Certo che il tecnico non è contento di quello che è stato fatto o non, è stato fatto finora

Hudson-Odoi è in scadenza a giugno 2024, se vuoi provare a prenderlo in prestito bisogna parlare con il Chelsea per capire la fattibilità di questa operazione. Ieri si è lavorato molto su Ricci. Lotito non vuole arrivare ai 25 milioni e spera di poter abbassare la richiesta di Cairo. Ricci vuole raggiungere Sarri, lo stesso vale per Zielinski. Sarri lo ha chiamato ieri sera, ma Lotito non vuole arrivare ai 30 milioni chiesti dal Napoli. Gli agenti sono Dimaro, vedo difficile un rinnovo con il club partenopeo, ma vediamo

Terzino? Luca Pellegrini è in stand-by e si defila sempre di più. Sondato Doig e offerta Corrado ancora in attesa di risposta. In ogni caso il terzino della Ternana sarebbe girato in prestito. Berardi contattato da Immobile ieri sera per capire lo stato della trattativa. La disponibilità del giocatore del Sassuolo a venire c’è e il fatto che Ciro si stia interessando alle questioni mercato, a capire che ha la testa alla Lazio