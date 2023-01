123 anni Lazio, l’ex Verona in occasione del compleanno del club pubblica sui social i suoi auguri alla squadra biancoceleste

Per il popolo biancoceleste oggi non è un giorno come tutti gli altri, visto che la Lazio festeggia i 123 anni della sua gloriosa storia. Cancellieri sui social pubblica i suoi auguri al club capitolino con una stories