Estromisero la Lazio, Celtic e Cluj già fuori dall’Europa League

UEL, Celtic e Cluj dall’exploit con la Lazio ad un’eliminazione senza storia

Avevano sorpreso tutti nel gruppo della Lazio, ma una stagione dopo vengono mestamente eliminate dall’Europa League. Gli scozzesi del Celtic con 13 punti e romeni del Cluj con 12 passarono il turno a sorpresa nella seconda manifestazione europea per importanza, edizione 2019/2020, estromettendo clamorosamente la Lazio. L’edizione successiva e attualmente in corso dell’UEL ha evidenziato come un anno dopo le due squadre abbiano subito un brusco ridimensionamento europeo.

Il club di Glasgow è arrivato ultimo nel gruppo del Milan, dietro ai rossoneri, al Lille e allo Sparta Praga. La compagine della Transilvania guidata da Petrescu è capitata nel girone della Roma ed è stata tra le peggiori squadre della competizione, chiudendo penultima nel gruppo a pari punti con i bulgari del CSKA Sofia. Ancora italiane nel destino, per queste due formazioni, ma questa volta il loro destino è stato ben diverso dall’ultima volta.