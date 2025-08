Zdenek Zeman torna a farsi vedere: dopo l’ischemia, il tecnico boemo appare in una foto con il figlio Karel

Zdenek Zeman, buone notizie per l’ex mister della Lazio! Il tecnico sta meglio e si gode un po’ di relax con il figlio: le ultime sulle condizioni

Zdenek Zeman, uno dei protagonisti più iconici del calcio italiano, è riapparso in pubblico dopo il ricovero avvenuto lo scorso febbraio per un’ischemia cerebrale. L’ex allenatore di Roma, Lazio e Pescara, noto per il suo stile di gioco offensivo e per la sua integrità tattica, è stato immortalato in una foto condivisa sui social dal figlio Karel Zeman, anch’egli allenatore.

Un’immagine che parla al cuore dei tifosi

Lo scatto, pubblicato su Instagram, ritrae padre e figlio in riva al mare, accompagnato dalle note della celebre “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli. Zeman appare sereno, sorridente, in compagnia di Karel, che ha commentato: “La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore”. Parole che riflettono la visione profonda e quasi filosofica del calcio che ha sempre contraddistinto il tecnico boemo.

Zeman, il profeta del 4-3-3

Classe 1947, Zeman ha rivoluzionato il calcio italiano con il suo celebre modulo 4-3-3, basato su pressing alto, gioco verticale e valorizzazione dei giovani. Ha lanciato talenti come Francesco Totti, Alessandro Nesta e Marco Verratti, diventando un punto di riferimento per chi crede in un calcio spettacolare e senza compromessi.

Dopo l’ischemia, segnali di ripresa

Il ricovero per ischemia cerebrale aveva destato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. La foto condivisa da Karel Zeman rappresenta un segnale incoraggiante: il tecnico sembra in fase di recupero, circondato dall’affetto della famiglia e dal calore dei suoi sostenitori.