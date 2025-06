Zazzarroni: «Lotito, che è uomo dalle infinite risorse, non ci è mai parso uno sprovveduto, tutt'altro. Temiamo che...»

Zazzarroni ha preso parola sulla situazione di stasi del calciomercato della Lazio. ecco le sue parole nel proprio editoriale

Ivan Zazzarroni sta seguendo con cura le vicissitudini quotidiane vissute a Formello e, così come molti tifosi, pretende spiegazioni per quanto scritto sui giornali circa le cessioni necessarie per acquistare nuovi giocatori in vista della prossima Serie A.

Su questo proposito e sulla Lazio in generale ha voluto dire la sua proprio il direttore del Corriere dello Sport il quale ha affermato che:

«Lotito, che è uomo dalle infinite risorse, non ci è mai parso uno sprovveduto, tutt’altro. Temiamo tuttavia che questa volta la situazione gli sia sfuggita di mano…».

Ha poi aggiunto che: «Quel che oggi conta è il presente di un club per noi importantissimo, perciò credo sia necessario invocare chiarezza, verità, visione da parte del presidente, pur sapendo che il laziale desidera altro, ovvero che lui ceda il passo».