Zazzaroni difende Mourinho: «Stucchevoli e disoneste le critiche al suo lavoro»

Ivan Zazzaroni ha commentato l’andamento della Roma nelle ultime giornate, soffermandosi sul ruolo di Mourinho

Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha commentato l’andamento della Roma dopo il pareggio di ieri a Reggio Emilia, soffermandosi sul ruolo di Mourinho:

IL COMMENTO – «Fino a quando Mou non potrà disporre di Dybala, Wijnaldum, Pellegrini e Spinazzola sarà un esercizio stucchevole, e disonesto, la critica al suo lavoro. Perché non chiedete a Klopp, a Guardiola, a Pellegrini, a Nagelsmann , ad Ancelotti e Arteta, a chi volete, di farlo, il gioco, con Cristante e Matic, con esterni come Celik e Karsdorp, con lo slalomista Zaniolo che tenta quasi sempre di risolverla da solo».