Avversari
Zappacosta nel pre partita: «Partita molto importante contro una squadra in forma. Dovremo…»
Davide Zappacosta, giocatore dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Le dichiarazioni
Davide Zappacosta, giocatore dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Italia 1:
IMPORTANZA SFIDA – «È una partita molto importante, lo sono tutte le semifinali, no? Quindi la stiamo vivendo molto bene, l’abbiamo preparata bene. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte in un’ottima condizione, quindi cercheremo di fare il nostro meglio per vincere la partita e andare in finale».
VALORE LAZIO – «Assolutamente c’è preoccupazione, perché c’è sempre massimo rispetto per gli avversari e soprattutto per la Lazio. È sempre stata una delle migliori squadre del campionato e, al di là dei momenti che può attraversare una squadra, poi comunque c’è sempre la qualità e la personalità di una squadra. La Lazio è comunque tra le prime squadre in Italia».
APPROCCIO MENTALE ALLA GARA – «Quindi c’è sempre stato massimo rispetto. Questa sera porteremo rispetto, ma non avremo paura, insomma, perché ci giocheremo le nostre carte».
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