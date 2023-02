Zaniolo, ennesima gaffe: posa nudo mentre la Turchia piange le vittime del terremoto. Altra uscita a vuoto dell’ormai ex Roma

Un’atra gaffe per Nicolò Zaniolo, ormai prossimo al trasferimento in Turchia al Galatasaray. Mentre Roma e Galatasaray trattavano la sua cessione a rilento per colpa del terribile terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, l’attaccante non ha trovato di meglio da fare che postare su Instagram un selfie a torso nudo mostrando i muscoli. Con un tempismo molto discutibile. Tardiva poi la cancellazione del post.