Zanetti: «Gol alla Lazio nel ’98? Ecco cosa dissi a Simeone prima di calciare»

Javier Zanetti ha ricordato il gol che segnò in finale di Coppa Uefa alla Lazio nel 1998. Le sue parole sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

GOL ALLA LAZIO 1998 – «Cosa ho detto a Simeone? Gli ho detto di lasciare la palla, lui non era uno che ascoltava ma in quel momento lì la lasciò e feci un bellissimo gol. Per me è stata una grandissima emozione perché era la mia prima finale a livello europeo con l’Inter, anzi la seconda perché l’anno prima l’abbiamo presa rigori. Era una specie di rivincita: affrontare una squadra italiana come la Lazio al Parco dei Principi a Parigi con tutta la tifoseria dell’Inter era molto emozionante. Di quella Coppa Uefa lì mi ricordo la famosa partita di Mosca, in un campo di patate dove Ronaldo sembrava andasse così (simula di pattinare, ndr). Aveva una potenza…».