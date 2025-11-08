Zaccagni uomo chiave per Sarri. Un dato evidenzia la sua importanza: difesa, qualità e spunti offensivi. L’analisi

Zaccagni uomo chiave per Sarri. Un dato evidenziato da Il Messaggero fa capire la sua importanza: difesa, qualità e spunti offensivi. L’analisi

Mattia Zaccagni è un elemento imprescindibile per Maurizio Sarri e la Lazio. Non solo per le sue qualità offensive e la tecnica sopraffina, ma anche per la sua abnegazione in fase difensiva. Il numero 20 biancoceleste, che nel post-partita di Lazio Cagliari aveva scherzato dicendo “Faccio anche il terzino”, rappresenta una risorsa fondamentale su entrambi i fronti.

La sua presenza sarà determinante nella sfida di domani contro l’Inter a San Siro. Zaccagni non è solo un’arma per le sue accelerazioni e i suoi spunti offensivi, ma anche un uomo che sa difendere e gestire i momenti cruciali della partita. Sarà lui a dover spezzare il forcing continuo degli uomini di Cristian Chivu, proteggendo la fascia e aiutando la squadra nei momenti di maggiore pressione.

Zaccagni, maestro nel guadagnare falli e ammonizioni

Il contributo di Zaccagni non si limita alla parte offensiva. Come riportato Il Messaggero, il capitano biancoceleste è il primo in Italia per falle subiti (33) e ammonizioni guadagnate (3 delle ultime 4). In partite così intense, riuscire a guadagnare un fallo nel momento giusto può essere cruciale per rallentare il gioco avversario e guadagnare respiro per la propria squadra. Zaccagni ha dimostrato di essere particolarmente abile in questo, una qualità che lo rende ancora più utile in gare come quella contro l’Inter.

Il peso dell’assenza di Zaccagni

La sua importanza per la Lazio si è vista chiaramente nell’unica gara che ha saltato, contro il Torino: in quella partita, la Lazio ha incassato tre gol e ha sofferto molto sulla fascia, con Tavares che ha avuto difficoltà a contenere Pedersen. La presenza di Zaccagni in campo, quindi, non è solo utile, è fondamentale per l’equilibrio della squadra.

In vista della trasferta a San Siro, Sarri sa di poter contare su Zaccagni per dare un contributo sia difensivo che offensivo. La sua capacità di gestire i ritmi della partita, aiutare la difesa e, allo stesso tempo, sfruttare le occasioni in attacco, lo rende un uomo chiave nella partita più importante della stagione.