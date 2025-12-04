Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste va a caccia di un doppio riscatto. Ecco tutti i dettagli

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste vuole ritornare ad essere decisivo contro i rossoneri. Le ultime sul giocatore di Sarri

La Lazio si affida ancora una volta a Mattia Zaccagni per guidare la squadra nei momenti decisivi. Contro il Milan, il trequartista era stato il migliore dei biancocelesti nel primo tempo, creando le occasioni più pericolose e dimostrando tutta la sua qualità nel gestire la manovra offensiva. Stasera, nella sfida di Coppa Italia, Sarri punta su di lui con la speranza che possa ripetersi e magari superarsi. Escluderlo, in questo momento, sarebbe impensabile: la squadra ha bisogno di un giocatore capace di trasformare la delusione del recente match di San Siro in energia positiva. Il rigore negato da Collu, nonostante il richiamo del Var, aveva tolto a Zaccagni l’opportunità di pareggiare dal dischetto, ma l’attaccamento e la determinazione del numero 20 restano intatti.

Non è la prima volta che Zaccagni Lazio si trova a dover gestire grandi responsabilità. Come ricorda il Corriere dello Sport, il 10 gennaio 2024 il trequartista aveva già affrontato un momento simile durante il derby di Coppa Italia contro la Roma. Castellanos si era procurato un rigore decisivo e Zaccagni, con freddezza e precisione, aveva spiazzato Rui Patricio, regalando alla Lazio la qualificazione in semifinale. Quello rimane il suo unico gol in Coppa Italia, frutto di 18 presenze complessive, di cui 8 con la maglia biancoceleste.

Il giocatore non si è mai tirato indietro. In questa fase della stagione, Zaccagni sta cercando di caricarsi la squadra sulle spalle. È il capocannoniere della rosa in un periodo in cui le punte faticano a trovare la via del gol: Castellanos è fermo a due reti, Dia a una sola. Le tre marcature di Zaccagni sono state decisive nelle vittorie contro Verona, Genoa e Cagliari, ma il trequartista sogna di sbloccarsi anche nei match più importanti, come quelli contro le big della Serie A e nella Coppa Italia.

La sfida di questa sera rappresenta quindi una nuova occasione per Zaccagni di confermare il proprio valore e trascinare la squadra. La sua capacità di creare gioco, unita alla determinazione nel finalizzare, sarà fondamentale per provare a trasformare il sostegno dell’Olimpico in un vantaggio concreto. Sarri conta su di lui: non è solo un regista offensivo, ma anche un punto di riferimento emotivo per i compagni. Se riuscirà a ripetere le prestazioni brillanti viste contro il Milan e a trovare finalmente il gol nei big match, la Lazio avrà un’arma in più per puntare in alto in questa Coppa Italia.

Zaccagni resta dunque il protagonista designato, pronto a scrivere un nuovo capitolo di emozioni per i tifosi biancocelesti.

