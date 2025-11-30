News
Lazio, polemiche e voti dopo quello che è successo a San Siro. Cosa dicono i quotidiani sportivi?
RASSEGNA STAMPA – Lazio sconfitta e polemiche. Ecco cosa si dice della squadra biancoceleste
La Lazio esce da San Siro con uno 0-1 firmato da Rafa Leao a inizio ripresa: l’attaccante rossonero, servito da un cross preciso di Tomori, ha depositato in rete il pallone che ha condannato i biancocelesti. Un finale acceso e ricco di proteste accompagna la sconfitta della squadra di Sarri, che comunque secondo alcuni giornali mostra segnali positivi nonostante il risultato.
Di seguito le pagelle dei quotidiani, con un focus mirato sui protagonisti della Lazio.
CORRIERE DELLO SPORT
Provedel 6; Marusic 6, Gila 5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (85’ Tavares sv); Guendouzi 6, Vecino 6 (62’ Dele-Bashiru 6), Basic 6 (85’ Noslin sv); Isaksen 5.5 (70’ Pedro 5.5), Dia 5 (62’ Castellanos 5.5), Zaccagni 6.5.
All. Sarri 6.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (85’ Tavares sv); Guendouzi 5.5, Vecino 6 (62’ Dele-Bashiru 6), Basic 5.5 (85’ Noslin sv); Isaksen 6 (70’ Pedro 6), Dia 5 (62’ Castellanos 6), Zaccagni 6.5.
All. Sarri 6.5.
IL MESSAGGERO
Provedel 6; Marusic 6, Gila 4.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (85’ Tavares sv); Guendouzi 6, Vecino 5.5 (62’ Dele-Bashiru 6), Basic 6 (85’ Noslin sv); Isaksen 5.5 (70’ Pedro 5.5), Dia 4.5 (62’ Castellanos 6), Zaccagni 7.
All. Sarri 6.5.
Il giudizio generale dei quotidiani converge su due punti chiave per la Lazio: Dia è il grande flop della serata, mentre Zaccagni risulta tra i migliori, l’unico davvero in grado di creare pericoli contro il Milan.