Zaccagni Lazio, l’attaccante sogna il Mondiale: «Sarò soddisfatto a fine stagione se aiuto la Lazio e giocherò il Mondiale!»

Zaccagni Lazio, l’attaccante sogna il Mondiale. La rivelazione del capitano biancoceleste a Dazn: «Sarò soddisfatto se…»

Mattia Zaccagni ha parlato a cuore aperto degli obiettivi stagionali con la Lazio e dei suoi sogni futuri. L’attaccante biancoceleste ha sottolineato che la sua priorità al momento è concentrarsi sulla stagione con la squadra, con l’obiettivo di portarla ai vertici della Serie A. «Sarò soddisfatto a fine stagione se aiuterò a portare la Lazio dove merita, se darò il mio contributo, se giocherò speriamo il Mondiale», ha dichiarato Zaccagni, con un chiaro focus sugli obiettivi di squadra e personali.

Il pensiero di Zaccagni si sposta poi sul Mondiale, un sogno che alimenta da tempo. «Il ricordo che ho è il Mondiale del 2006, anche se avevo 11 anni. Mi ricordo di averlo seguito con grande passione. Sono emozioni forti ed è logico che giocarlo è un mio grande sogno», ha raccontato l’attaccante, emozionato nel ricordare quella competizione che ha segnato la storia del calcio italiano.

Per Zaccagni, il gol all’Europeo è stato un altro momento indimenticabile, ma il sogno di giocare il Mondiale è ancora più grande: «Quel gol è stato un momento magico che porterò dietro per sempre, ma spero di averne tanti altri». Con la Lazio e con l’Italia, Zaccagni guarda al futuro con grande determinazione, pronto a lasciare il segno.

