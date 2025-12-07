Zaccagni Lazio, il giocatore è sempre più decisivo: i numeri confermano un dato sul capitano biancoceleste. Le ultime

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste con i suoi gol ha sempre inciso sul risultato finale. Un dato sicuramente molto importante. Le ultime

L’ultimo colpo di testa di Zaccagni ha avuto un peso enorme: è valso la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, un traguardo conquistato grazie a una rete che porta ancora una volta la sua firma in un momento decisivo. Non è un caso isolato, perché la storia recente della squadra racconta come molte delle vittorie più importanti portino proprio la sua impronta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ogni gol di Zaccagni sembra disegnato per cambiare il destino di una partita, trasformando una gara complicata in un risultato utile. Non si tratta soltanto di numeri, ma di una tendenza che accompagna tutta la sua avventura in biancoceleste: quando segna Zaccagni, quasi sempre arriva un sorriso in casa Lazio.

I dati, infatti, parlano chiaro. Dei 35 gol messi a segno da Zaccagni , soltanto quattro non hanno inciso sul risultato finale perché associati a una sconfitta. Gli altri 31, invece, hanno prodotto ben 28 vittorie e 3 pareggi. Un rendimento che racconta la capacità dell’esterno di essere decisivo proprio nei momenti più delicati. Per trovare una sua rete priva di utilità concreta bisogna tornare indietro al 30 novembre 2022, giorno della sconfitta interna contro la Salernitana. Da allora, ogni volta che Zaccagni ha esultato, la Lazio lo ha fatto con lui.

Non stupisce, quindi, che Sarri lo consideri ormai un punto di riferimento fondamentale. Dopo una delle sue recenti prestazioni, il tecnico ha definito Zaccagni Lazio un “leader tecnico”, sottolineando come stia acquisendo sempre più anche caratteristiche da leader emotivo. Un’evoluzione che testimonia il percorso di crescita del giocatore, capace non solo di creare superiorità numerica, conquistare falli e mettere in difficoltà qualsiasi difesa, ma anche di guidare mentalmente i compagni nei momenti decisivi del match.

La Lazio sa di poter contare su Zaccagni non solo per ciò che offre in termini tecnici, ma anche per il modo in cui incide sul ritmo e sulla personalità della squadra. Per questo motivo, la sfida contro il Bologna assume un valore speciale. Di fronte ci sarà il giocatore da cui Zaccagni ha ereditato la fascia, e ritrovare il gol proprio in questa partita potrebbe rappresentare molto più di un semplice contributo offensivo: sarebbe un segnale forte, tanto per la classifica quanto per il morale dell’ambiente biancoceleste.

Sarri spera che l’arciere torni a tendere l’arco e a scoccare una delle sue frecce più pesanti. Quella che spesso vale tre punti e che, ancora una volta, potrebbe cambiare il destino della Zaccagni.