Zaccagni ritrova sé stesso: Galatasaray Lazio segna il ritorno del numero 10 biancoceleste. Tutti i dettagli

Il gol del momentaneo 2-1 contro il Galatasaray, nell’amichevole estiva disputata dalla Lazio, ha avuto un significato ben più profondo del semplice vantaggio. Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e capitano biancoceleste, ha mostrato una versione di sé che i tifosi attendevano da tempo. Dopo un finale di stagione complicato sotto la guida di Marco Baroni, segnato da una fastidiosa pubalgia che lo ha costretto all’intervento chirurgico lo scorso giugno, Zaccagni è tornato a brillare.

Il ritorno graduale e la fiducia di Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha puntato subito su Zaccagni, schierandolo titolare già nella prima uscita stagionale contro l’Avellino. Il tecnico toscano, fautore del cosiddetto “Sarrismo”, ha riconosciuto nel numero 10 un elemento chiave per il suo sistema di gioco. Zaccagni non è solo il capitano, ma anche il primo a dover dare un segnale forte di cambiamento e leadership.

Un gol da manuale del ‘Sarrismo’

Il gol contro il Galatasaray è stato emblematico: Taty Castellanos, attaccante argentino, si allarga per dialogare con Alessio Cancellieri, classe 2002, che serve Zaccagni con un passaggio preciso. L’esterno biancoceleste taglia centralmente e finalizza con freddezza, dimostrando di poter interpretare il ruolo con la concretezza di un centravanti. Un’azione fluida, costruita secondo i principi del gioco di Sarri, che punta molto sugli inserimenti degli esterni.

Esterni protagonisti: la nuova strategia offensiva

La Lazio ha sofferto nella scorsa stagione per la scarsa incisività dei centravanti e la mancanza di rifornimenti. Sarri sembra voler ovviare al problema puntando sugli esterni offensivi. I segnali arrivati dall’amichevole sono incoraggianti: Cancellieri ha causato l’autogol di Sanchez e ha servito l’assist per Zaccagni, confermando la bontà della nuova strategia.

La prestazione contro il Galatasaray ha restituito fiducia all’ambiente biancoceleste. Zaccagni è tornato protagonista, gli esterni hanno inciso e Sarri può guardare con ottimismo alla nuova stagione. Il “Sarrismo” riparte da qui, con il numero 10 pronto a guidare la rinascita della Lazio.