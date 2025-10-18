Zaccagni e le sue condizioni in vista di Atalanta Lazio. Il punto sul capitano - Lazio News 24

Zaccagni partirà titolare in vista della gara contro l’Atalanta? La situazione attuale

Mattia Zaccagni punta al ritorno da protagonista nella Lazio: dopo la lesione all’adduttore, il giocatore ha recuperato in tempi rapidi, ed è tornato ad allenarsi con il gruppo a Formello. L’ultimo esame medico ha confermato miglioramenti tali da renderlo nuovamente convocabile per la trasferta contro l’Atalanta.

L’idea che Zaccagni possa partire direttamente titolare, però, rappresenta una scelta coraggiosa per Maurizio Sarri. Sia per i rischi di una ricaduta sia per la complessità della situazione fisica del giocatore, l’allenatore biancoceleste sta ponderando con attenzione l’ipotesi. Serve qualcuno in grado di rompere le difese avversarie e creare superiorità numerica, e l’esterno è una delle soluzioni possibili.

La volontà di Zaccagni sembra chiara: vuole essere subito in campo, fin dal primo minuto, già contro l’Atalanta. Ma il tecnico deve valutare non solo il desiderio personale del calciatore, ma anche la condizione fisica reale, per non esporlo a rischi inutili in questo momento critico. Il suo utilizzo immediato potrebbe essere un azzardo, soprattutto considerando la fragilità fisica che la Lazio sta affrontando ultimamente a causa di diversi infortuni.

Nel corso degli allenamenti, Zaccagni ha preso parte anche alle esercitazioni tattiche, dimostrando una condizione incoraggiante. È quindi presente nella lista dei convocabili per il match in trasferta, e la sua candidatura da titolare non è da escludere in blocco. Tuttavia, Sarri si trova davanti a una decisione delicata: schierare subito Zaccagni significherebbe affidarsi al suo talento e alla sua voglia di riscatto, ma comporta anche la possibilità di peggiorare la sua situazione fisica.

La Lazio deve fare i conti con una rosa provata dagli acciacchi, e ogni pedina disponibile acquista valore. Zaccagni potrebbe diventare una risorsa fondamentale, se scelto al momento giusto. L’allenatore è consapevole che la sua presenza in campo apporterebbe vivacità e qualità al reparto offensivo, ma non potrà rischiare troppo per precauzione.

Insomma, Zaccagni è tornato e vuole giocare, ma Sarri sta riflettendo seriamente sull’opportunità di concedergli la maglia da titolare in una sfida delicata. Il suo rientro è una speranza, ma anche una scelta da maneggiare con cautela.

LEGGI ANCHE – Dove vedere in TV Atalanta-Lazio