Zaccagni, Gattuso convoca il capitano della Lazio? Le ultimissime sulla possibile presenza in azzurro del numero 10

Zaccagni e l’Italia di Gattuso: l’ultima chiamata per il Mondiale. Il capitano biancoceleste farà parte dei convocati azzurri.

Il Mondiale rappresenta l’ultima grande occasione per l’Italia di Gennaro Gattuso, pronta ad affrontare le due decisive sfide di qualificazione contro Moldavia e Norvegia. Dopo la vittoria fondamentale contro Israele a Udine, gli azzurri hanno messo in cassaforte almeno il pass per i playoff, ma la qualificazione diretta resta appesa a un filo. Per sperare ancora, servirà che la Norvegia di Haaland inciampi contro l’Estonia, un’ipotesi difficile ma non impossibile.

In questo contesto, Gattuso si prepara a gestire con attenzione il gruppo, evitando rischi inutili. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ct azzurro non intende schierare i giocatori diffidati: Tonali, Frattesi e Cambiaso resteranno probabilmente fuori per preservarsi in vista degli spareggi. Stesso discorso per Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, due talenti che necessitano ancora di continuità dopo i recenti stop fisici.

La buona notizia per il commissario tecnico arriva dal ritorno di Matteo Politano e soprattutto di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e uno dei giocatori più attesi di questa fase finale. L’esterno biancoceleste, fermato da alcuni problemi fisici nelle scorse settimane, è pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra, dove potrà offrire intensità, equilibrio e la solita dose di imprevedibilità. La convocazione di Zaccagni non è solo un segnale di fiducia, ma anche la conferma del suo ruolo sempre più centrale nel progetto di Gattuso.

Assente invece Leonardo Spinazzola, ancora alle prese con una fastidiosa pubalgia. Il ct potrebbe dunque dare spazio a nuove risorse: Samuele Ricci e Alessandro Buongiorno sono in lizza per la loro prima chiamata in Nazionale maggiore, mentre Locatelli e Cristante restano punti fermi del centrocampo.

In attacco regna l’incertezza. Gianluca Scamacca e Roberto Piccoli si giocano una maglia da titolare, ma restano in corsa anche Kean, Retegui e il giovane Pio Esposito. Giacomo Raspadori, come sempre, rappresenterà la carta jolly da utilizzare a gara in corso.

L’Italia di Gattuso si prepara così a vivere due partite decisive per il futuro. La speranza è che la grinta del gruppo, unita alla qualità di uomini come Zaccagni, possa trascinare gli azzurri verso l’obiettivo Mondiale, un traguardo che l’intero Paese sogna di riconquistare dopo troppe delusioni.