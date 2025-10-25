Zaccagni bandiera biancoceleste: «Sento la responsabilità, ma è una sensazione positiva e bella. La Lazio mi ha dato tanto, questa per me è casa»

Le parole di Zaccagni sulla sua leadership, la 10 e il legame con i tifosi biancocelesti

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative ai microfoni di DAZN, toccando vari temi tra cui la responsabilità di indossare la maglia numero 10 e il ruolo di capitano della squadra.

Sulla responsabilità di essere il capitano della Lazio – «Sento la responsabilità, ma è una sensazione positiva e bella. Voglio aiutare i miei compagni a esprimersi al meglio. I doveri di un capitano sono sempre dare l’esempio in campo e fuori, trasmettere la voglia di affrontare una partita e far capire a chi è qui da meno tempo cosa vuol dire giocare per la Lazio».

Sul legame con la Lazio e i tifosi – «La Lazio è innanzitutto una squadra che mi ha dato tanto, i tifosi mi hanno sempre dimostrato grande amore e di questo ne sono davvero orgoglioso. Io qui mi sento a casa e cercherò di dare il massimo per far felici i tifosi».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA – Lazio, l’intervista di Zaccagni: «Non sono ancora al 100% ma questa settimana ho trovato continuità. Idolo? Del Piero, avevo il suo poster»