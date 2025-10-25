Connect with us

Zaccagni bandiera biancoceleste: «Sento la responsabilità, ma è una sensazione positiva e bella. La Lazio mi ha dato tanto, questa per me è casa»

Lazio Juve, biancocelesti in emergenza. Colpa della preparazione? La risposta di Sarri ammutolisce tutti: «Si può fare il punto anche tutti i giorni, ecco quali sono i motivi»

Lazio, l'intervista di Zaccagni: «Non sono ancora al 100% ma questa settimana ho trovato continuità. Idolo? Del Piero, avevo il suo poster»

Conferenza stampa Sarri pre Lazio Juve: «Mi aspetto una partita difficile. Tavares non si è fatto male in allenamento, ma in questo modo. Provstgaard? Un'opzione»

Lazio Juve, De Paola analizza: «In questa Juve manca qualità. Ho sempre l’impressione che alla Juve da cinque anni a questa parte...»

3 ore ago

Zaccagni
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Le parole di Zaccagni sulla sua leadership, la 10 e il legame con i tifosi biancocelesti
Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative ai microfoni di DAZN, toccando vari temi tra cui la responsabilità di indossare la maglia numero 10 e il ruolo di capitano della squadra.

Sulla responsabilità di essere il capitano della Lazio – «Sento la responsabilità, ma è una sensazione positiva e bella. Voglio aiutare i miei compagni a esprimersi al meglio. I doveri di un capitano sono sempre dare l’esempio in campo e fuori, trasmettere la voglia di affrontare una partita e far capire a chi è qui da meno tempo cosa vuol dire giocare per la Lazio».

Sul legame con la Lazio e i tifosi – «La Lazio è innanzitutto una squadra che mi ha dato tanto, i tifosi mi hanno sempre dimostrato grande amore e di questo ne sono davvero orgoglioso. Io qui mi sento a casa e cercherò di dare il massimo per far felici i tifosi».

