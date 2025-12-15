Winter racconta Gascoigne alla Lazio: «Siamo stati ingaggiati subito dopo, io poco prima. Ricordo ancora il primo incontro. Così è nata la nostra amicizia a Roma»

Winter racconta Gascoigne alla Lazio. L’ex centrocampista biancoceleste ricorda gli anni dal 1992 al 1995 e il rapporto con Gazza

Intervistato da vi.nl, l’ex centrocampista Aron Winter, protagonista alla Lazio tra il 1992 e il 1995, ha ripercorso la sua esperienza in biancoceleste soffermandosi in particolare sul rapporto con Paul Gascoigne, uno dei talenti più iconici e controversi della storia del calcio europeo. Un racconto ricco di aneddoti, che restituisce il clima di quegli anni e il carisma unico di Gazza all’interno dello spogliatoio romano.

Winter ha ricordato il loro primo incontro, avvenuto addirittura prima dell’arrivo nella Capitale, e il modo del tutto imprevedibile con cui Gascoigne riusciva a rompere il ghiaccio. Da quel momento, tra i due nacque un’amicizia destinata a consolidarsi proprio a Roma, nonostante le difficoltà iniziali del fuoriclasse inglese, reduce da un grave infortunio al ginocchio e catapultato in un contesto culturale completamente diverso.

IL PRIMO INCONTRO CON GAZZA – «Siamo stati ingaggiati subito dopo, io poco prima di Gazza. Ricordo ancora bene il nostro incontro: stavo pranzando con il mio amico e allenatore Hans Oosting, quando Paul si è presentato al nostro tavolo. Ha preso il cibo dal mio piatto con le mani e se l’è messo in bocca. Non ci eravamo mai incontrati prima. Da lì a Roma siamo diventati amici. Lui era il giocatore di punta, quando è arrivato stava recuperando da un infortunio al ginocchio subito un anno prima nella finale di FA Cup».

L’AMBIENTAMENTO A ROMA – «Inizialmente Gazza ha anche faticato ad ambientarsi in una cultura completamente diversa. Non parlava italiano, e anche dopo ha detto solo poche parole. Ma questo non lo preoccupava, anzi parlava lo stesso. E quando sei la stella della squadra, vieni capito comunque. C’era sempre qualcuno che gli traduceva le indicazioni, come Riedle, Doll o io».

