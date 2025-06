Vitinha Lazio, Tare lo voleva a Roma già nel 2022! Ecco il retroscena sul giocatore del PSG

Vitinha Lazio, Tare aveva provato a portare a Roma il giocatore del PSG diversi anni fa! Il retroscena sul campione europeo

Igli Tare ha sempre dimostrato grande lungimiranza nel suo periodo da direttore sportivo della Lazio. L’attuale ds del Milan ha messo a segno grandi colpi nel suo periodo di servizio nella capitale e ce ne sono stati anche molti altri che, purtroppo, non andarono in porto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti nel 2022 furono vicinissimi ad acquistare Vitinha! Stando alle parole de la rosea, il direttore sportivo biancoceleste notò il centrocampista del Porto nella sfida di Europa League dove disputò un grande match vincendo anche la sfida per 2-1.

Dopo la cessione di Leiva fu lui la prima scelta per la società che però decise di non affondare il colpo quando gli vennero richiesti 25/30 milioni. Una cifra troppo alta per il Club e per il presidente Lotito che, nel corso della sua gestione, non ha mai speso tanto per un giocatore.