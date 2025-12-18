Vitale a CagliariNews24: «Per lo Scudetto è lotta a tre. Su Caprile e Palestra voglio dire una cosa»

Vitale in esclusiva a CagliariNews24 ha fatto il punto sulla Serie A soffermandosi su diversi temi e parlando anche di calciomercato

Intervenuto ai microfoni di CagliariNews24, il giornalista Francesco Vitale ha fatto il punto della situazione del nostro campionato.

Passiamo alla lotta scudetto che si fa sempre più interessante e in cui vince al momento l’equilibrio. Secondo te qual è la squadra più attrezzata per vincere?

«Per la squadra dovrei dire Inter, per come Conte riesce a polarizzare i campionati a girone unico dovrei dire Napoli, ma dico Milan per vari motivi. Ha praticamente vinto tutti gli scontri diretti, ha perso solo la prima all’esordio con la Cremonese, segna anche senza attaccanti, ed infine il fattore più determinante è che non gioca le coppe europee quest’anno.

Oltre a tutto questo credo che a gennaio una puntata la compreranno. Niclas Füllkrug, deludente al West Ham – dove c’è la maledizione dei numeri 9 – a Milanello può essere una validissima pedina aggiuntiva».

Capitolo mercato, Caprile e Palestra sono tra i giocatori della rosa sarda più attenzionati dalle big. Sono pronti per un eventuale salto di qualità e cosa ti sorprende di questi giocatori?

«Caprile a me piace moltissimo come portiere, potrebbe già giocare in piazze più importanti, ma chiaramente tutte le big hanno già portieri molto forti. Solo la Juve non mi convince con Di Gregorio ma ad oggi Caprile non lo vedo per quel livello lì. Anche Palestra mi piace, è un buonissimo terzino, ed ha dalla sua anche il fatto di essere molto forte a livello fisico. Il salto per lui arriverà, magari già tornando all’Atalanta, senza dimenticare che il suo nome era già stato accostato alla Roma in sede di calciomercato».

Un giocatore si sta rivelando un’autentica rivelazione è Gennaro Borrelli, che assieme ad Esposito ha preso in mano le chiavi dell’attacco, complice anche l’infortunio di Belotti. Come giudichi il suo impatto Serie A e quanto potrebbe sorprendere in questa stagione?

«Buono e sorprendente, soprattutto da parte di Borrelli, perché in B non ha mai raggiunto la doppia cifra, invece a Cagliari ha fatto tre gol decisivi, su cui spicca la doppietta al Genoa. Di Belotti umanamente e calcisticamente mi dispiace, era partito bene, poteva essere il suo anno, riscattandosi dopo le deludenti annate a Roma, Firenze e Lisbona».