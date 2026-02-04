News
Verso Juventus Lazio, Sarri rilancia Tavares contro i bianconeri? Le ultime
Verso Juventus Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non esclude l’impiego del portoghese contro i bianconeri
Si avvicina il maych della 24a giornata di Serie A che vedrà la Lazio impegnata sul difficile campo dell’Allianz Stadium contro la Juventus, domenica 8 febbraio alle 20.45. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri dovrà fare i conti con il forfait di Luca Pellegrini, squalificato per un turno dal Giudice sportivo.
Il rilancio di Nuno Tavares
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la soluzione potrebbe rispondere al nome di Nuno Tavares. Il portoghese, reduce da un trasferimento sfumato al Besiktas per sua stessa volontà, sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. L’allenatore toscano ha gradito l’impatto mostrato dall’esterno nell’ultima gara di campionato con il Genoa.
Il ballottaggio tra Lazzari e Nuno Tavares
La decisione definitiva passerà dal duello interno con Manuel Lazzari. Se dovesse spuntarla l’ex Spal, si assisterebbe al consueto spostamento di Adam Marusic sulla corsia mancina. Tuttavia, l’opzione Tavares resta calda perché permetterebbe di mantenere maggiore spinta offensiva su entrambi i binari, garantendo al tecnico una variante tattica preziosa per scardinare la difesa bianconera.
Difesa contata: l’incognita Nuno Tavares
A complicare i piani c’è la situazione legata ad Alessio Romagnoli. In caso di un suo nuovo forfait, Marusic diventerebbe l’unico centrale adattabile a disposizione, rendendo l’impiego del laterale non più una scelta, ma una necessità assoluta. Le prossime ore saranno decisive per capire se il portoghese vincerà definitivamente la scommessa di Sarri.
LEGGI ANCHE: Lazio, prosegue l’attesa a Formello. Romagnoli lavora in “solitaria”: le ultime
