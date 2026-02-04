Lazio, prosegue l’attesa a Formello. Romagnoli lavora in “solitaria”: le ultime

Lazio, si accosta la gara con la Juventus di Spalletti! Aleggiano dei dubbi sulla presenza di Alessio Romagnoli: ecco quanto filtra

L’attesa continua a Formello e il clima resta carico di interrogativi in casa Lazio. La ripresa degli allenamenti, dopo le quarantotto ore di riposo concesse da Maurizio Sarri, non ha coinciso con il ritorno in gruppo di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale ha proseguito il lavoro in solitaria, un segnale che inevitabilmente alimenta i dubbi sulla sua disponibilità in vista della delicata trasferta contro la Juventus.

Romagnoli Lazio, allenamento a parte e ipotesi difensive

L’assenza di Romagnoli in gruppo apre scenari complessi per Sarri, già costretto a fare i conti con l’assenza certa dell’infortunato Mattia Zaccagni. Se il numero 13 non dovesse recuperare in tempo, il giovane Provstgaard resta in preallarme per affiancare Mario Gila, replicando la coppia difensiva vista nell’ultima sfida contro il Genoa.

Una soluzione di emergenza che testimonia come la situazione sia tutt’altro che lineare. La sensazione, infatti, è che il nodo Romagnoli Lazio non sia soltanto tecnico, ma anche profondamente legato a dinamiche extra campo.

Romagnoli Lazio, tra affaticamento e ferite di mercato

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la condizione di Romagnoli è il risultato di un intreccio difficile da sciogliere. Ufficialmente, il difensore è alle prese con un leggero affaticamento muscolare, un problema emerso già dopo la gara contro il Como, salvo poi vederlo in campo a Lecce in quella che, tra saluti ai tifosi e post social del club, sembrava dover essere la sua partita d’addio.

È però evidente che a pesare siano soprattutto gli strascichi lasciati dalla mancata cessione last-minute all’Al-Sadd, episodio che ha incrinato in modo profondo il rapporto tra il giocatore e la società. Le scorie emotive di quella trattativa saltata restano un fattore centrale nella gestione quotidiana del caso.

Romagnoli Lazio, giornata chiave e lavoro diplomatico

La giornata odierna sarà decisiva. Sarri ha programmato una doppia seduta, con la mattinata dedicata in particolare alle prove tattiche difensive. Il tecnico spera ancora di non dover rinunciare alla sua guida arretrata per la seconda gara consecutiva, avendo più volte sottolineato l’importanza cruciale di Romagnoli, aspetto che ha influito anche nella querelle interna tra allenatore, presidente e calciatore.

Nel frattempo, a Formello, il Direttore sportivo Fabiani sta portando avanti una complessa opera diplomatica. Il rapporto tra Romagnoli e il presidente Claudio Lotito appare ormai compromesso, con margini di rinnovo praticamente azzerati in vista di un probabile addio estivo.

La Lazio, però, ha bisogno del suo difensore nel presente. Serve un doppio recupero: fisico e soprattutto motivazionale. I malumori non svaniranno in un attimo e, una volta riavuto il giocatore, Sarri dovrà valutare attentamente se schierarlo subito o attendere. Da qui a domenica, ogni scenario resterà aperto e i ragionamenti andranno aggiornati ora dopo ora.

