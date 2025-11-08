 Inter Lazio, per Sarri c'è ancora un problema da risolvere
Verso Inter Lazio, Sarri ha trovato la quadra? La difesa punto di forza dei biancocelesti, ma resta da risolvere ancora un problema!

Arbitro Inter Lazio, scelto il fischietto della sfida: ecco la designazione dell'undicesima giornata di Serie A

Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

On This Day Lazio: i biancocelesti celebrano il tris di Europa League al Panathinaikos del 2012! Riviviamo il match

Zaccagni uomo chiave per Sarri. Un dato evidenzia la sua importanza: difesa, qualità e spunti offensivi. L'analisi

Sarri
Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / foto Image Sport Nella foto: Maurizio Sarri

Verso Inter Lazio, Sarri ha trovato la quadra? Ritrova la solidità difensiva, ma ma resta da risolvere ancora un problema

Maurizio Sarri sembra aver finalmente trovato la quadra con la sua Lazio. Dopo un inizio di stagione difficile, con 3 sconfitte nelle prime 4 giornate, la squadra biancoceleste sta mostrando segni di crescita. I tifosi, che avevano visto la propria squadra in grande difficoltà, iniziano ora a intravedere un barlume di speranza, nonostante il caos che circonda il club da mesi.

Una difesa ritrovata, ma l’attacco è il tallone d’Achille

Come riportato Il Corriere della Sera, la grande trasformazione della Lazio è avvenuta in difesa. Se all’inizio della stagione il reparto arretrato era uno dei principali punti deboli, ora è diventato il vero punto di forza della squadra. Sarri è riuscito a mettere ordine, e la difesa biancoceleste sta finalmente offrendo garanzie, riuscendo a chiudere diverse partite senza subire gol.

Tuttavia, la situazione in attacco è ben diversa. Nonostante la solidità difensiva, l’attacco continua a stentare. La Lazio ha faticato a trovare il gol, e il grande problema riguarda Dia, che finora ha siglato solo una rete, contro il Verona ad agosto. Da quel momento, la punta centrale senegalese è rimasta a secco per troppo tempo, risultando il giocatore più in difficoltà dell’intero scacchiere biancoceleste.

Sarri chiamato a risolvere il problema in attacco

Ora Maurizio Sarri si trova a dover affrontare il problema opposto rispetto a inizio stagione. Se la difesa è solida, l’attacco fatica a concretizzare, e la punta centrale è il principale nodo da sciogliere. Se Sarri riuscirà a risolvere anche questa difficoltà, la Lazio potrà guardare con maggiore ottimismo al futuro. I tifosi potrebbero finalmente cominciare a intravedere una squadra più equilibrata e capace di puntare in alto. La sfida ora è quella di trovare la giusta chimica in attacco, per completare la trasformazione della squadra e rendere la Lazio una contendibile anche per le posizioni più alte della classifica.

