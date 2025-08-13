Vecino Lazio, buone notizie dagli esami: nessuna lesione per l’uruguaiano, ci sarà dalla prima di campionato?

Vecino Lazio, soltanto affaticamento alla coscia: il rientro è previsto in tempo per l’esordio in campionato di Serie A? I dettagli

L’allarme in casa Lazio per le condizioni di Matías Vecino può dirsi ufficialmente rientrato. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli esami strumentali svolti a Formello hanno escluso qualsiasi lesione muscolare alla coscia sinistra del centrocampista uruguaiano, evidenziando soltanto un sovraccarico. Si tratta di un affaticamento con lieve contrattura, un quadro clinico che richiederà solo qualche giorno di riposo, senza la necessità di ulteriori accertamenti.

Il numero 5 biancoceleste era stato costretto a saltare l’amichevole contro il Burnley, facendo temere uno stop più lungo. Fortunatamente, la diagnosi ha rasserenato l’ambiente, permettendo allo staff tecnico di Maurizio Sarri di programmare con calma il suo rientro. È molto probabile che Vecino venga preservato anche in occasione del prossimo test precampionato, in programma sabato contro l’Atromitos a Rieti, così da evitare qualsiasi rischio in vista dell’inizio della Serie A.

L’obiettivo dichiarato è averlo a disposizione il 24 agosto, quando la Lazio farà il suo esordio in campionato sul campo del Como. La sua presenza è ritenuta fondamentale per dare equilibrio alla mediana, grazie alla capacità di inserirsi senza palla e alla duttilità tattica che lo rende prezioso in più ruoli.

Il recupero rapido di Vecino assume un valore ancora maggiore alla luce del calendario fitto che attende i biancocelesti tra campionato ed Europa League. La gestione oculata delle energie sarà una delle chiavi della stagione, e poter contare su un giocatore esperto come l’uruguaiano sin dalla prima giornata rappresenta un vantaggio importante.

In casa Lazio si respira quindi sollievo: l’infortunio temuto si è rivelato solo un piccolo incidente di percorso. Ora toccherà a Vecino seguire il programma di recupero concordato con lo staff medico, alternando riposo e lavoro leggero, per farsi trovare pronto alla chiamata di Baroni. Se non ci saranno imprevisti, l’esordio ufficiale in maglia biancoceleste per questa nuova stagione è fissato per il debutto in riva al lago, con la speranza di partire subito col piede giusto.