Vecino a rischio forfait per Lazio-Como: problema muscolare per l’uruguaiano

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, potrebbe saltare la partita dello stadio Olimpico contro il Como di Cesc Fabregas: le sue condizioni

La Lazio si avvicina alla sfida dell’Olimpico contro il Como con un punto interrogativo importante a centrocampo. Matias Vecino è infatti in forte dubbio per il match a causa di un risentimento muscolare accusato nelle ultime ore. Una situazione che sta spingendo Maurizio Sarri a riflettere sulle possibili alternative dal primo minuto, con Reda Belahyane che potrebbe trovare spazio nell’undici titolare.

Lazio, Vecino in dubbio: le condizioni del centrocampista uruguaiano

Il problema muscolare accusato da Vecino non è di grave entità, ma resta sufficiente a metterne in discussione la presenza dal primo minuto. Il centrocampista ex Inter rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere di Sarri. La sua eventuale assenza costringerebbe la Lazio a rivedere l’assetto della mediana, già chiamata a un lavoro intenso contro un Como organizzato e propositivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta definitiva verrà presa solo a ridosso del calcio d’inizio, ma lo scenario più prudente porta verso una gestione cautelativa del giocatore.

Lazio, Sarri valuta Belahyane: possibile chance dal primo minuto

In caso di forfait di Vecino, Maurizio Sarri starebbe seriamente prendendo in considerazione l’impiego di Reda Belahyane dall’inizio.

Belahyane ha mostrato segnali incoraggianti nelle recenti apparizioni, convincendo lo staff tecnico per applicazione tattica e personalità. La sua eventuale titolarità all’Olimpico sarebbe una scelta coerente con l’idea di Sarri di non snaturare l’equilibrio della squadra, mantenendo un centrocampo compatto e aggressivo.

La partita contro il Como di Cesc Fabregas si preannuncia tutt’altro che semplice. I lombardi arrivano all’Olimpico con un’identità di gioco precisa e con la volontà di fare risultato anche su un campo prestigioso.

Per questo motivo, la Lazio avrà bisogno di massima attenzione e solidità, soprattutto nella zona centrale del campo.

