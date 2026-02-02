Vecino pronto a firmare con il Celta Vigo: la Lazio conferma l’addio

Vecino ponto al trasferimento in Spagna: le ultime sul centrocampista biancoceleste ad un passo dall’addio alla Lazio

Matias Vecino è pronto a volare in Spagna. Come confermato su X da Pedullà, sono stati raggiunti gli accordi con il Celta Vigo per il trasferimento del centrocampista. La Lazio ha deciso di liberare Vecino, concludendo così il suo rapporto con il club biancoceleste, che si trovava in scadenza di contratto. La trattativa è ormai agli ultimi dettagli, con il giocatore uruguaiano pronto a firmare il contratto con la squadra spagnola.

Vecino lascia la Lazio: la scadenza e l’opzione non rinnovata

La Lazio ha scelto di non rinnovare l’opzione sul contratto di Vecino, nonostante il centrocampista fosse stato una pedina importante per i biancocelesti. La decisione di non confermare il rinnovo ha accelerato il trasferimento del giocatore, che adesso si prepara a intraprendere una nuova avventura in Spagna. Questo segna la fine dell’esperienza di Vecino con la Lazio, dopo che il giocatore aveva dato il suo contributo nelle ultime stagioni.

Vecino, Lazio e Belahyane: la situazione in attesa di un altro centrocampista

Con l’addio di Vecino, la Lazio ora dovrà fare i conti con il possibile trasferimento di Belahyane. L’accordo con il Verona per il ritorno del centrocampista sembrava ormai vicino, ma la situazione potrebbe cambiare se la Lazio non riuscisse a trovare un altro centrocampista. La decisione di non liberare Belahyane dipenderà infatti dalla possibilità di rinforzare il reparto con un nuovo innesto, tenendo conto che il mercato di gennaio è ancora in fase di evoluzione.

