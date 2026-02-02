Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano su Dahl: trattative avviate con il Tromsø!

Calciomercato Lazio, nuova interessante suggestione di mercato per i capitolini che si fiondano su un giocatore norvegese

La Lazio ha avviato le trattative con il Tromsø per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista Jens Hjertø Dahl (nato nel 2005), come riportato su X dall’esperto di mercato Nicolò Schira.

Calciomercato Lazio, trattative in corso per un talento giovane

Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Hjertø Dahl, considerato un promettente centrocampista, per rinforzare la propria linea mediana. Il giovane talento norvegese ha mostrato ampie potenzialità, ed è ora sulla via del trasferimento in Serie A. La Lazio è molto interessata ad acquistarlo e sta lavorando alacremente con il Tromsø per definire gli ultimi dettagli.

Calciomercato Lazio, un giovane per il futuro della Lazio

Nonostante la giovane età, Jens Hjertø Dahl ha già mostrato qualità di rilievo, che potrebbero essere un valido rinforzo per la formazione della Lazio. Il club capitolino, sempre alla ricerca di talenti su cui costruire per il futuro, vede in lui un’opportunità da non perdere. I prossimi giorni saranno decisivi per l’esito della trattativa, che potrebbe portare il giovane norvegese a vestire la maglia biancoceleste.

