Vecino Celta Vigo, ora è ufficiale il trasferimento! Il comunicato
Vecino Celta Vigo, è stata resa nota l’ufficialità! Il giocatore lascia definitivamente la Lazio. Il comunicato della società biancoceleste
La sessione invernale si è chiusa da poco e la Lazio ha ufficializzato le ultime trattative che erano in ballo. In questi istanti è arrivata un’importante nota stilata dalla società biancoceleste legata al futuro di Matias Vecino. La trovate di seguito:
«La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Matias Vecino al Real Club Celta de Vigo SAD.
Vecino, arrivato nell`estate 2022, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 128 presenze e segnato 13 gol.
Tutto il club desidera ringraziare Matias per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro».
