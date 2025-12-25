Vavro, tensione in Slovacchia! L’ex difensore della Lazio perde le staffe nel corso di un torneo di calcio indoor: ecco cosa è successo

Quello che doveva essere un semplice pomeriggio di festa si è trasformato in un episodio destinato a far discutere. Denis Vavro, difensore slovacco con un passato alla Lazio e al Copenhagen, oggi in forza al Wolfsburg, è stato protagonista di un acceso confronto con uno spettatore durante un torneo di calcio indoor disputato in Slovacchia.

Rientrato in patria per le festività, Vavro stava partecipando alla consueta manifestazione quando la situazione è improvvisamente degenerata. Secondo quanto riportato dal portale slovacco Športový, che ha diffuso anche un video dell’accaduto, il calciatore avrebbe reagito in modo veemente dopo alcuni momenti di tensione maturati nel corso della partita.

Nelle immagini si vede il difensore togliersi la maglia e dirigersi verso gli spalti, dove nasce un confronto verbale con uno spettatore. Il filmato non chiarisce con precisione cosa abbia scatenato la reazione, ma l’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando polemiche e commenti.

A chiarire la propria posizione è stato lo stesso Vavro, che ha affidato la sua versione dei fatti a una storia pubblicata su Instagram. Il centrale del Wolfsburg ha spiegato di aver perso il controllo dopo che uno spettatore avrebbe rivolto pesanti insulti alla madre: «Mi dispiace profondamente per l’incidente avvenuto durante un evento a cui partecipo ogni anno. C’è stata confusione in panchina e stavo solo cercando di calmare i ragazzi quando uno spettatore ha iniziato a insultare mia madre. In quel momento mi sono lasciato sopraffare dalle emozioni, ma non ho fatto male a nessuno».

Una spiegazione che punta a ridimensionare l’accaduto, sottolineando l’aspetto emotivo della reazione. Resta però un episodio che ha acceso il dibattito e riportato sotto i riflettori l’ex difensore biancoceleste, questa volta per motivi lontani dal campo.

