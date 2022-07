Vavro Copenaghen, ecco quanto ha incassato la Lazio: le cifre

Vavro è stato ufficialmente ceduto dalla Lazio al Copenaghen. Ma quanto hanno incassato i biancocelesti? Ecco le cifre

Secondo quanto rivelato da Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, i capitolini vedranno entrare nelle loro casse 4,5 milioni di euro, suddivisi in cinque rate. Previsti anche 500mila euro di premi, che scatteranno nel caso in cui si verificheranno determinate condizioni sportive.