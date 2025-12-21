Hanno Detto
Umtiti si racconta: «Oggi mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. Ora commento la Serie A in Francia. Allenatore preferito? Baroni, alla Lazio ha fatto questo»
Umtiti si racconta: le parole del difensore francese alla Gazzetta dello Sport toccano anche i biancocelesti. Così sul lavoro di Baroni
Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Samuel Umtiti, ex difensore francese con un passato recente in Lecce, è tornato a parlare della sua esperienza in Serie A.
Tra i temi affrontati, un passaggio significativo è dedicato a Marco Baroni, allenatore conosciuto proprio in giallorosso e reduce dall’esperienza sulla panchina della Lazio. Umtiti ha offerto un ritratto molto positivo del tecnico, soffermandosi sulla sua capacità di adattamento, sulla gestione dei gruppi e sull’importanza della comunicazione.
SU MARCO BARONI – «In Italia stimo Baroni perché l’ho visto adattarsi a ogni contesto. Nel mio Lecce non c’erano i mezzi per giocare come avrebbe desiderato, eppure raggiunse la salvezza valorizzando ciò che aveva a disposizione. Più tardi ha fatto vedere grandi cose. Verona, Lazio, ora Torino. Le sue squadre giocano bene e lui fa della comunicazione il suo punto di forza».
ESPERIENZA IN ITALIA E PRESENTE – «Oggi mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. Vivo a Parigi ma vado spesso a Barcellona, commento la Serie A per Dazn in Francia e studio da allenatore. Il Lecce? La prospettiva mi affascinava e, dopo aver giocato in Francia e in Spagna, sentivo la necessità di scoprire il vostro calcio. Arturo Canales, il mio procuratore, mi parlò del Lecce e, fortunatamente, mi convinse: in Italia si matura tanto tatticamente, specialmente se sei un difensore».
Parma Lazio Women, ottavi di Coppa Italia: passano ai tempi supplementari le biancocelesti! Decisiva la rete di Visentin nel primo dei due extratime
Nuno Tavares criptico sui social dopo Lazio Cremonese. Il messaggio del terzino portoghese non passa inosservato dopo la seconda panchina consecutiva
Lazio Cremonese, settimana da ricordare per Gila! Il difensore spagnolo prima diventa papà di due gemelle, poi festeggia un traguardo particolare con i biancocelesti
