Umtiti si racconta: «Oggi mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. Ora commento la Serie A in Francia. Allenatore preferito? Baroni, alla Lazio ha fatto questo»

Umtiti si racconta: le parole del difensore francese alla Gazzetta dello Sport toccano anche i biancocelesti. Così sul lavoro di Baroni

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Samuel Umtiti, ex difensore francese con un passato recente in Lecce, è tornato a parlare della sua esperienza in Serie A.

Tra i temi affrontati, un passaggio significativo è dedicato a Marco Baroni, allenatore conosciuto proprio in giallorosso e reduce dall’esperienza sulla panchina della Lazio. Umtiti ha offerto un ritratto molto positivo del tecnico, soffermandosi sulla sua capacità di adattamento, sulla gestione dei gruppi e sull’importanza della comunicazione.

SU MARCO BARONI – «In Italia stimo Baroni perché l’ho visto adattarsi a ogni contesto. Nel mio Lecce non c’erano i mezzi per giocare come avrebbe desiderato, eppure raggiunse la salvezza valorizzando ciò che aveva a disposizione. Più tardi ha fatto vedere grandi cose. Verona, Lazio, ora Torino. Le sue squadre giocano bene e lui fa della comunicazione il suo punto di forza».

ESPERIENZA IN ITALIA E PRESENTE – «Oggi mi godo la famiglia e mi tengo impegnato. Vivo a Parigi ma vado spesso a Barcellona, commento la Serie A per Dazn in Francia e studio da allenatore. Il Lecce? La prospettiva mi affascinava e, dopo aver giocato in Francia e in Spagna, sentivo la necessità di scoprire il vostro calcio. Arturo Canales, il mio procuratore, mi parlò del Lecce e, fortunatamente, mi convinse: in Italia si matura tanto tatticamente, specialmente se sei un difensore».