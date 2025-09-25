Uefa, Israele come la Russia: si va verso l’esclusione

UEFA, arriva la sospensione di Israele? La decisione ci sarà nei prossimi giorni! Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

Secondo un’esclusiva del The Times, la UEFA si riunirà la prossima settimana per discutere un provvedimento senza precedenti: la possibile sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche europee. Una scelta che, se confermata, avrebbe conseguenze dirette sia per la Nazionale israeliana sia per i club impegnati nelle coppe continentali.



La decisione arriva in un contesto di forte pressione internazionale. Nei giorni scorsi, la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Israele di genocidio a Gaza, invitando UEFA e FIFA a intervenire. Molti membri del comitato esecutivo dell’organizzazione calcistica europea sarebbero favorevoli all’esclusione, seguendo il precedente della Russia, sospesa nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina.

Un’eventuale sospensione da parte della UEFA avrebbe inevitabili ripercussioni anche sulla FIFA. Il presidente Gianni Infantino, noto per i suoi rapporti con Donald Trump, si troverebbe in una posizione delicata: gli Stati Uniti, che ospiteranno i Mondiali 2026 insieme a Messico e Canada, hanno già espresso contrarietà a un’esclusione di Israele. Tuttavia, se la UEFA procedesse, la Nazionale israeliana non potrebbe comunque qualificarsi al torneo, riducendo così la pressione sulla FIFA.

La Nazionale israeliana, guidata dal commissario tecnico Ran Ben Shimon, ex difensore con una lunga carriera nei club locali, è attualmente inserita nel girone di qualificazione ai Mondiali insieme all’Italia di Gennaro Gattuso, ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006. Israele occupa il terzo posto, dietro alla Norvegia e agli azzurri, e la sua esclusione cambierebbe radicalmente gli equilibri del gruppo.

Sul fronte dei club, il Maccabi Tel Aviv, una delle squadre più titolate del Paese, rischierebbe l’estromissione dall’Europa League, dove è ancora in corsa nella fase a gironi. La decisione della UEFA è attesa nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica per il calcio europeo e mondiale. L’eventuale esclusione di Israele non solo avrebbe un impatto sportivo immediato, ma aprirebbe anche un nuovo fronte di tensione politica tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.