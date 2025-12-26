Udinese, Zaniolo in panchina contro la Lazio? E’ successa una cosa che mette in bilico la presenza da titolare

Udinese, la presenza di Zaniolo contro la Lazio da titolare è in forte dubbio. La questione nel post partita di Firenze pesa ancora. I dettagli

Non è stata una settimana semplice per l’Udinese, reduce da un momento complicato che ha messo alla prova ambiente, squadra e società. La pesante sconfitta rimediata contro la Fiorentina ha lasciato il segno, generando nervosismo sia all’esterno sia all’interno dello spogliatoio bianconero. Un ko difficile da digerire, arrivato al termine di una prestazione negativa e condizionata anche da episodi che hanno inciso sull’andamento della gara.

La squadra allenata da Runjaic è uscita dal Franchi con molte certezze in meno. L’espulsione di Okoye ha rappresentato un punto di svolta del match, complicando ulteriormente una serata già storta per l’Udinese. Proprio attorno a quell’episodio, nei giorni successivi alla partita, si sono diffuse alcune voci che parlavano di una presunta lite nello spogliatoio tra il portiere e Nicolò Zaniolo, alimentando indiscrezioni e polemiche.

A fare chiarezza è intervenuto direttamente il group technical director dell’Udinese, Gianluca Nani. Ai microfoni de Il Messaggero Veneto, il dirigente ha smentito con decisione ogni ricostruzione, liquidando le voci come “solo fantasie”. Nani ha voluto ribadire la compattezza del gruppo, sottolineando come non ci siano stati episodi di tensione tra i giocatori al termine della partita di Firenze.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Il dirigente bianconero ha poi aggiunto un dettaglio importante, spiegando di essere stato presente prima, durante l’intervallo e dopo il match. Secondo Nani, nello spogliatoio dell’Udinese non si respirava un clima di conflitto, ma esclusivamente una grande delusione per il risultato e per la prestazione offerta. Un sentimento comprensibile dopo una sconfitta così pesante, che ha colpito l’orgoglio della squadra.

Nonostante le smentite ufficiali, la situazione resta delicata. L’Udinese è chiamata a reagire in fretta, anche perché il calendario non concede pause. All’orizzonte c’è la sfida contro la Lazio, un impegno importante che richiederà massima concentrazione e compattezza. Proprio in vista di questo appuntamento, la società ha deciso di intervenire in modo concreto per ricompattare l’ambiente.

Nel tentativo di ritrovare serenità e spirito di gruppo, il club friulano ha disposto il ritiro a partire dal giorno di Natale. Una scelta forte, che testimonia la volontà dell’Udinese di affrontare con determinazione questo momento difficile. L’obiettivo è quello di isolarsi dalle polemiche, lavorare con intensità e ritrovare equilibrio, per lasciarsi alle spalle una settimana complicata e ripartire con maggiore solidità nelle prossime sfide.