Udinese Lazio, pareggio di Davis in extremis con dubbi! Rabbia biancoceleste dopo il gol e Romagnoli perde la calma a fine gara: «Succede sempre a noi»

Udinese Lazio, il pareggio di Davis in extremis con dubbi porta alla rabbia biancoceleste. Romagnoli a fine gara: «Succede sempre a noi»

La Lazio è furiosa per quanto accaduto nel finale della sfida pareggiata contro l’Udinese. Il gol dell’1-1 firmato da Keinan Davis, arrivato nei minuti di recupero, ha fatto esplodere la protesta dell’intero ambiente biancoceleste. L’episodio incriminato è il tocco di mano del centravanti bianconero, giudicato netto dalla Lazio ma non sanzionato dall’arbitro Andrea Colombo, che ha convalidato la rete scatenando la reazione immediata di squadra e dirigenza.

In campo la tensione è salita alle stelle subito dopo il fischio finale. A raccontare il clima rovente nel post partita è stato DAZN, attraverso il giornalista Federico Sala, che ha descritto la rabbia dei giocatori biancocelesti ancora sul terreno di gioco. Tra i più colpiti dall’episodio c’era Alessio Romagnoli, difensore centrale e leader del reparto arretrato, apparso incredulo di fronte all’ennesima decisione arbitrale contestata.

Il centrale laziale, secondo quanto riportato, non ha nascosto la propria frustrazione, urlando in campo una frase che fotografa lo stato d’animo del gruppo: «Succede sempre a noi». Uno sfogo che rispecchia il sentimento di una squadra che, come i tifosi, sembra ormai stanca di episodi giudicati penalizzanti, soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane.

La sensazione è che il pareggio di Udine abbia lasciato strascichi profondi. Non solo per i due punti sfumati nel finale, ma anche per una percezione crescente di sfiducia nei confronti delle decisioni arbitrali. Un malcontento diffuso che rischia di accompagnare la Lazio anche nelle prossime gare, alimentando un clima di forte tensione attorno al cammino della squadra di Maurizio Sarri.