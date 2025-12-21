Udinese Lazio, brutte notizie per i bianconeri: contro la Fiorentina espulso dopo appena 7 minuti Okoye, portiere dei friulani, e sconfitta per 5-1

Udinese Lazio, brutte notizie per i bianconeri: espulso dopo 7 minuti Okoye, portiere dei friulani. Il nigeriano ssqualificato contro i biancocelesti

Brutte notizie per l’Udinese di Kosta Runjaic in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio. Nei primi minuti della sfida contro la Fiorentina, infatti, è arrivata l’espulsione del portiere titolare Maduka Okoye, che costringerà il tecnico bianconero a fare a meno di lui nell’ultimo impegno del 2025.

L’episodio decisivo si è verificato in avvio di gara. Okoye è uscito fuori area per contrastare Moise Kean, lanciato a rete nell’uno contro uno. L’attaccante viola è riuscito comunque a calciare verso la porta, ma subito dopo è stato travolto dall’estremo difensore dell’Udinese, che nel tentativo di intervento ha anche colpito il pallone con il braccio fuori area. Una dinamica chiara agli occhi dell’arbitro Maurizio Mariani, che non ha avuto esitazioni nell’estrarre il cartellino rosso diretto.

Con Okoye espulso, tra i pali dell’Udinese è entrato Razvan Sava, chiamato a difendere la porta in una partita che, da quel momento, si è messa decisamente in salita per i friulani. La Fiorentina ha infatti sfruttato la superiorità numerica e ha chiuso il match con un netto 5-1, trovando la prima vittoria stagionale in Serie A.

Per la squadra viola sono andati a segno Rolando Mandragora, Albert Gudmundsson, Cher Ndour e lo stesso Kean, autore di una doppietta nella ripresa. Per l’Udinese il gol della bandiera è stato firmato da Oumar Solet.