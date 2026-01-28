Connect with us

Calciomercato

Turci: «Maldini non può risolvere i problemi della Lazio. Bisogna capire cosa succederà con Romagnoli»

Published

5 minuti ago

on

By

Tommaso Turci
Tommaso Turci

Tommaso Turci nell’intervista concessa ai colleghi di MilanNews24 ha rilasciato delle dichiarazioni sull’acquisto di Daniel Maldini da parte della Lazio

Tommaso Turci ha parlato del calciomercato dei biancocelesti e delle mosse del direttore sportivo Angelo Fabiani. Parlando per MilanNews24 il giornalista di DAZN si è espresso sulla situziazione della Lazio e dell’acquisto di Daniel Maldini. Le sue parole:

Chiudiamo con la Lazio: è da poco arrivato Daniel Maldini all’interno di una sessione invernale molto caotica. Come pensi che l’ex Atalanta possa incidere e qual è secondo te l’orizzonte della Lazio in una stagione che probabilmente è la più difficile nella carriera di Sarri?

«Anche in questo caso la situazione è molto complessa perchè sono andati via dei giocatori che erano punti fermi dello spogliatoio, non solo giocatori forti, e bisognerà capire come chiuderà questa sessione invernale perchè non è semplice pensare per Sarri, che fa un certo tipo di calcio, che tanti giocatori se ne andranno dovendo così ricominciare da zero. Da capire anche cosa succederà con Romagnoli però è chiaro che il solo Daniel Maldini davanti non può risolvere i problemi di una squadra che già nel prossimo turno va ad incontrare una squadra molto ostica come il Genoa di De Rossi, un allenatore che ci tiene particolarmente a giocare contro i biancocelesti come ben sappiamo».

LEGGI ANCHE: Cancellieri Lazio, il Brentford si sfila: la situazione del centravanti

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI TOMMASO TURCI SU MILANNEWS24

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×