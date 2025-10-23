Tudor va già oltre: «I ragazzi sono dispiaciuti per questo motivo. C’è rammarico, ma dobbiamo prepararci al meglio per la Lazio»

Tudor va già oltre. Al termine del match perso contro il Real Madrid, il tecnico ha spostato il mirino sulla Lazio, prossima avversaria in campionato

Al termine della sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus, terminata con la vittoria degli spagnoli, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi uomini. L’allenatore croato, alla guida della Vecchia Signora dalla scorsa estate, ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento e la personalità mostrati dalla squadra, nonostante il rammarico per il risultato.

SULLA PARTITA – «I ragazzi sono dispiaciuti perché sentivano che avevamo meritato di fare almeno un gol. C’è questo rammarico, però la strada è questa. Andiamo avanti, abbiamo fatto una bella gara. Dispiaciuti, arrabbiati per la sconfitta ma dobbiamo prepararci al meglio per la Lazio».

SULLA SQUADRA – «Mi è piaciuta la squadra con la personalità giusta, poi loro ti mettono dietro a stare là a soffrire. Quello che avevamo preparato lo abbiamo fatto bene, poi abbiamo preso gol con Vinicius che in mezzo a tre ha una qualità individuale incredibile».

SULL’EPISODIO DEL GOL – «Non lo so. Perché erano in tre, magari hanno avuto troppo rispetto o paura di fare rigore, sono cose di campo e di calcio».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI TUDOR SU JUVENEWS24.COM