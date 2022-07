Totti: «Mai creduto a Ronaldo alla Roma. Siamo tutti vicini a Mihajlovic»

Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un torneo di padel. Le sue dichiarazioni

Francesco Totti, raggiunto da Sky a margine di un torneo di Padel, ha parlato del mercato della Roma e di Mihajlovic.

MIHAJLOVIC – «Conosciamo Sinisa come è fatto, come giocatore, allenatore e persona. Ha avuto questo intervento, noi gli siamo vicini in tutto e per tutto, ma non gli serve perché è forte da solo e riuscirà a gestire qualsiasi cosa negativa. Io penso che in questo caso un grande in bocca al lupo gli vada mandato, lo merita come persona».

RONALDO ALLA ROMA – «Io non ci ho mai creduto sinceramente, conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero ben venga, penso che tutti i romanisti ne sarebbero entusiasti».