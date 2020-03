Serie A, Tommasi: «Scenari sempre più complicati». E sugli allenamenti…

Damiano Tommasi, Presidente AIC, ha commentato il delicato momento che il mondo del calcio sta vivendo

A Radio Anch’io Sport, le parole del Presidente dell’AIC, Damiano Tommasi. Ad aprire l’intervista, una domanda sulla discussa questione degli allenamenti: «Le squadre rinviano la ripresa o pensano di farlo? Penso che stiano pensando di allinearsi alle decisioni dell’intero Paese, per ora non so altro».

STIPENDI – «Il taglio degli ingaggi? Dovremo vederci, ma non è il tema del giorno da lanciare sui giornali. C’è da parlare di altro. Il calcio è meno in difficoltà di altri comparti produttivi del Paese, bisogna parlare di questo tema ma sottovoce, e speriamo di trovare una soluzione. Ora si sta parlando delle mensilità di marzo che scadono il 20 aprile, di una ripresa che non si sa quando sarà, di danni che non sono ancora calcolati, ma sarà l’ultimo dei problemi se poi sarà un problema».

RIPRESA – «Se si potesse tornare a giocare, che è quello che tutti noi vorremmo, significherebbe che la situazione si è normalizzata. Gli scenari possono cambiare e cercare di prepararsi a tutte le ipotesi, tutte plausibili, è sempre più complicato. C’è anche il tema organizzativo: sarebbe un sogno tornare a giocare in estate, ma questo comporterebbe degli interventi sui contratti dei giocatori, lo spostamento delle competizioni che potrebbe andare a incidere sulla stagione 2020-21 e bisogna programmare anche i campionati di B e Lega Pro perché ci sono i salti di categoria e le iscrizioni ai campionati in tempi più stretti. Il tema delle competizioni va valutato anche sulla possibilità di spostarsi: arrivare a muovere una squadra per l’Italia è una cosa progressiva. È un lusso pensare a come programmare la ripresa. Qualcuno ha pensato e continua a pensare al particolare, al suo movimento, al suo mondo, senza pensare che siamo tutti collegati a un fenomeno globale. Siamo inseriti nel contesto e nel contesto bisogna trovare soluzioni».