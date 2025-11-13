Tissone commenta: «Scudetto a parte, lotta interessante. Lazio, continuità fondamentale per la corsa all’Europa. Sarri ha abituato il club a grandi traguardi»

Tissone commenta la situazione della Serie A, soffermandosi in particolare anche sulla corsa europea della Lazio. Le sue parole

In un’intervista rilasciata a news.superscommesse.it, Fernando Tissone, ex calciatore di Udinese, Atalanta e Sampdoria, ha parlato della corsa all’Europa in Serie A, con un focus particolare sul percorso della Lazio di Maurizio Sarri. Tissone ha sottolineato come, oltre alla lotta per lo scudetto, la competizione per i posti in Champions League e Europa League sia particolarmente interessante quest’anno.

SULLA LOTTA EUROPEA – «A parte il discorso scudetto, è molto interessante quest’anno anche la lotta per le posizioni europee. Per la zona Champions, il Bologna c’è ed ha già dimostrato in questi anni di poter fare grandi cose. Vedo bene anche il Como, che con Fabregas si sta confermando come squadra combattiva e di qualità, in linea con quelle che sono le importanti ambizioni societarie».

SULLA CONTINUITÀ E LA LAZIO – «La differenza la farà la continuità da qui alla fine del campionato. Non è scontato mantenere ritmi alti per tutta la stagione. Anche l’Atalanta, che ha una rosa molto forte e ampia, potrebbe dire ancora la sua in zona Europa. Un altro club che alla lunga potrebbe dire la sua è la Lazio di mister Sarri, abituato a posizioni di classifica alte».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale