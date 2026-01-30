News
Tifosi Lazio, comunicato ufficiale: chiusura dei settori ospiti per i tifosi biancocelesti
Tifosi Lazio, disposizione del Ministro dell’Interno che riguarda i settori ospiti e i biglietti per le trasferte: tutti gli aggiornamenti
A partire dal 28 gennaio 2026, con un decreto del Ministro dell’Interno, è stata disposta la chiusura dei settori ospiti per i tifosi della S.S. Lazio negli impianti sportivi, limitatamente agli incontri in trasferta. Questo provvedimento, valido fino al termine della corrente stagione calcistica, prevede anche il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi residenti nella Regione Lazio per le trasferte della squadra biancoceleste.
Tifosi Lazio, cosa prevede il provvedimento e l’esclusione per il derby
Secondo il decreto, i tifosi della Lazio non potranno accedere agli impianti sportivi in trasferta, con l’eccezione del derby contro la Roma, previsto, in attesa di ufficialità, per domenica 17 maggio. Questo provvedimento è stato adottato a seguito di alcuni episodi di tensione verificatisi in occasione di gare precedenti.
Tifosi Lazio, biglietti Juventus-Lazio: annullamento e rimborso
In seguito al provvedimento, i biglietti già acquistati per la partita Juventus-Lazio di domenica 8 febbraio 2026 verranno annullati e i tifosi riceveranno il rimborso completo. Per ulteriori informazioni riguardanti il processo di rimborso, è possibile consultare il sito ufficiale della Lazio.
