Il tifo organizzato conferma la protesta: i supporters non entreranno allo stadio in occasione di Lazio Parma

I gruppi del tifo organizzato biancoceleste annunciano una nuova iniziativa per sabato 24 ottobre. Previsto un raduno alle 18:45 per accogliere il pullman della squadra, ma la protesta proseguirà durante la partita

La Lazio si prepara a tornare allo Stadio Olimpico per affrontare il Parma, ma anche questa volta la partita sarà accompagnata dalla protesta dei gruppi del tifo organizzato biancoceleste. Attraverso un comunicato stampa, i sostenitori hanno confermato la decisione di non entrare allo stadio in occasione dell’incontro di sabato 24 ottobre, in programma alle ore 20:30. Prima della sfida, tuttavia, è stata organizzata un’iniziativa per manifestare vicinanza alla squadra e all’allenatore Gennaro Gattuso. Il ritrovo è fissato per le 18:45 sotto la Curva Nord, dove i tifosi intendono accogliere il pullman biancoceleste al suo arrivo all’Olimpico. Un gesto che vuole ribadire la distinzione tra il sostegno ai calciatori e la contestazione nei confronti della gestione societaria.

Lazio Parma, il tifo organizzato annuncia il raduno: il comunicato integrale

I gruppi del tifo organizzato hanno comunicato le proprie intenzioni in vista del prossimo impegno casalingo della Lazio, confermando una linea di protesta già adottata nelle precedenti occasioni.

L’appuntamento rappresenterà un momento di sostegno diretto alla squadra, reduce dalla prestigiosa vittoria ottenuta contro la Juventus all’Allianz Stadium. Di seguito il testo del comunicato, riportato integralmente:

«Sabato 24 otobre, in occasione della partita Lazio-Parma, come di consueto NON entreremo ma ci ritroveremo TUTTI sotto La Nord alle ore 18:45 per accogliere il pullman della squadra prima dell’ingreso allo stadio olimpico. Faremo sentire doverosamente la nostra vicinanza ed il nostro calore a squadra ed allenatore al loro arrivo allo stadio, per poi andare ognuno ad aprire il proprio pub (a gruppi da 80 per 325 pub = 26.000 non abbonati). Tutto per la Lazio, non per chi le manca continuamente di rispetto».

Lazio Parma, sostegno alla squadra ma niente ingresso all’Olimpico

Il messaggio dei gruppi organizzati chiarisce la volontà di mantenere due posizioni distinte. Da una parte c’è il sostegno alla Lazio e ai suoi protagonisti sul terreno di gioco, dall’altra la decisione di proseguire la contestazione nei confronti della società.

L’accoglienza del pullman rappresenterà quindi il momento centrale dell’iniziativa prevista per sabato. I tifosi intendono far sentire la propria presenza ai calciatori e a Gattuso prima dell’ingresso nell’impianto, senza però assistere successivamente alla partita dagli spalti.

Una scelta che conferma come il malcontento non sia stato cancellato neppure dai risultati positivi ottenuti dalla formazione biancoceleste. La recente vittoria contro la Juventus ha infatti alimentato l’entusiasmo per il rendimento della squadra, ma non ha modificato la posizione espressa dai gruppi organizzati.

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Lazio Parma, la protesta continua: cosa significa il riferimento ai 26.000 tifosi

Un passaggio particolare del comunicato riguarda il riferimento ai 325 pub e ai gruppi da 80 persone, per un totale indicato di 26.000 non abbonati. Si tratta di una cifra inserita direttamente nel messaggio dei sostenitori, che accompagna la scelta di non entrare all’Olimpico.

Il riferimento non costituisce una rilevazione ufficiale delle presenze previste fuori dallo stadio, ma fa parte della comunicazione con cui i gruppi organizzati descrivono la propria iniziativa.

L’elemento centrale rimane comunque la decisione di proseguire la protesta attraverso l’assenza dagli spalti. Una posizione che potrebbe incidere nuovamente sull’atmosfera dell’impianto capitolino, nonostante il momento positivo attraversato dalla squadra.

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Lazio Parma, Gattuso atteso dall’abbraccio dei tifosi prima della partita

Per Gennaro Gattuso e i suoi calciatori, l’arrivo allo Stadio Olimpico sarà accompagnato da una manifestazione di vicinanza da parte dei sostenitori organizzati. Un’iniziativa dal significato particolare, considerando l’ottimo rendimento della Lazio e la volontà dei tifosi di riconoscere l’impegno mostrato dalla squadra.

La formazione biancoceleste arriva all’appuntamento contro il Parma dopo il successo per 3-0 sulla Juventus, un risultato che ha rafforzato la fiducia nel lavoro dell’allenatore. Sul campo, l’obiettivo sarà dare continuità alle ultime prestazioni e conquistare altri punti importanti per la classifica.

Sugli spalti, invece, si preannuncia un’altra serata condizionata dalla protesta. Il messaggio del tifo organizzato è chiaro: vicinanza totale alla squadra e all’allenatore, ma nessun passo indietro sulla contestazione. Sabato, dunque, il sostegno dei gruppi organizzati si concentrerà prima del fischio d’inizio, con l’accoglienza del pullman biancoceleste alle 18:45.