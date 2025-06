Tchaouna Lazio, fissata la data per la cessione dell’ex Salernitana! Ecco le ultime sull’attaccante capitolino

Tchaouna Lazio, il centravanti è prossimo alla cessione al Burnley, ma quando partirà per l’Inghilterra? I dettagli

Tchaouna Lazio. Uno dei giocatori con le valigie pronte per l’Inghilterra è sicuramente l’ex Salernitana il quale è pronto per questa nuova esperienza in Premier League. Tuttavia, come conferma il Messaggero, non è ancora arrivato il giorno della sua partenza.

Il centravanti, come conferma il quotidiano, rimarrà a Roma fino al primo luglio in quanto la cifra pattuita nella trattativa verrà inserita nel prossimo bilancio del Club e sarà importante per la trimestrale del 30 settembre.