Taylor Lazio, l’agente svela il retroscena: «Trattativa complicata, ecco com’è nata!»

Taylor Lazio, l’agente del centrocampista olandese arrivato dall’Ajax ha spiegato com’è nata la trattativa per il passaggio del suo assistito in biancoceleste

Uno degli ultimi colpi messi a segno dalla Lazio è Kenneth Taylor, centrocampista olandese arrivato dall’Ajax dopo una trattativa lunga e tutt’altro che semplice. A raccontare i dettagli dell’addio ai Lancieri e del percorso che ha portato il giocatore a Roma è stato il suo agente, Guido Albers, intervenuto ai microfoni di Goedemorgen Eredivisie su ESPN Olanda.

Taylor, l’addio all’Ajax rimandato di un anno

Secondo quanto spiegato da Guido Albers, l’uscita di Kenneth Taylor dall’Ajax sembrava ormai certa già un anno e mezzo fa. L’agente ha ricordato come l’idea della cessione fosse concreta e condivisa: «Un anno e mezzo fa ero sempre qui e avevo detto: “Quest’estate Taylor lascerà sicuramente l’Ajax”. Invece non è successo».

Il motivo del mancato trasferimento è legato anche alla situazione complicata vissuta dal club olandese: «Tutti sanno cos’è successo all’Ajax nell’ultimo anno. Per il giocatore non è stato un vantaggio. C’era tanta pressione».

Taylor Lazio, una trattativa lunga e piena di ostacoli

Il passaggio di Taylor alla Lazio è stato tutt’altro che lineare. Come riportato da Albers: «È stata una trattativa molto complicata».

Nonostante le difficoltà, la convinzione dell’agente e del giocatore è rimasta intatta: «Ero convinto al 100% che il suo addio si sarebbe concretizzato. Alla fine ce l’abbiamo fatta e Taylor ora è felice. E lo sono anch’io». Un segnale chiaro di quanto il centrocampista credesse nel progetto biancoceleste e nel salto in Serie A.

Taylor Lazio, l’incontro decisivo e il ruolo del caso

Curioso anche il retroscena che ha portato concretamente Kenneth Taylor verso la Lazio. L’agente ha raccontato un episodio quasi casuale, avvenuto a San Siro durante Inter-Liverpool: «Ero lì con Giovanni van Bronckhorst e, per caso, sono entrato in contatto con un agente italiano che non conoscevo molto bene. Mi disse che avrebbe potuto portare Taylor alla Lazio. Il resto è storia».

Un intreccio fortuito che ha dato il via a una delle operazioni più interessanti del mercato biancoceleste.

