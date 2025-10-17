Tavares titolare con l’Atalanta nonostante gli errori? La decisione di Sarri verso il match tra la Lazio e l’Atalanta

Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio si rituffa nel campionato con una delle trasferte più insidiose della stagione: quella di Bergamo contro l’Atalanta di Ivan Juric. Mister Maurizio Sarri deve ancora fare i conti con un’infermeria affollata, che limita pesantemente le sue scelte e lo costringe a navigare a vista in un momento cruciale del campionato.

L’emergenza riguarda soprattutto la corsia di sinistra. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Luca Pellegrini ha tentato fino all’ultimo di recuperare, provando a stringere i denti, ma il persistere del dolore al ginocchio destro lo costringerà a dare forfait. Per evitare rischi e possibili ricadute, Sarri ha deciso di non forzare il rientro, e con ogni probabilità l’ex Juventus non figurerà nemmeno nella lista dei convocati per la sfida contro la Dea.

In questo scenario complicato, emerge una delle poche certezze per il tecnico: la titolarità di Nuno Tavares. Per il terzino portoghese si tratta di un’opportunità d’oro, una chance da sfruttare al meglio per rilanciare le proprie quotazioni e riconquistare la fiducia dell’ambiente. Il ricordo delle sue prestazioni iniziali dello scorso anno, sotto la guida di Baroni, è ancora vivo: un avvio folgorante con 8 assist nelle prime 8 partite, un exploit a cui però non è seguita la necessaria continuità.

Ora, il destino gli offre una nuova possibilità di ripartire, proprio su un campo difficile e in una partita che mette in palio punti pesantissimi per le ambizioni europee della Lazio. La palla passa a Tavares: a lui il compito di dimostrare di essere il giocatore ammirato un anno fa e di trasformare l’emergenza in un’occasione di riscatto personale e per la squadra.